亞洲股市：日股收升218點　韓股漲1.3%

亞洲主要股市上升，日本、南韓及澳洲股市收市分別升0.8至1.3%。

日本日經225指數收市升218點或0.94%，報23,465點。

日本央行委員片岡剛士表示，央行可能需要提供額外的流動性措施，並需要與政府進行政策協調。而央行的任務即使在新政府執政期間，也不會改變。另外，不認為股市上漲會催生泡沫。

南韓首爾綜合指數升31點或1.33%，收報2,395點。

外媒報道，南韓男子團體防彈少年團(BTS)的母公司Big Hit Entertainment計劃於10月上市，據文件顯示，其集資規規預計達9,626億韓圓(約62.98億港元)，有望成為南韓3年來最大規模的IPO。

根據南韓全國經濟人聯合會數據，截至7月南韓出口按年減少約10.6%，對歐盟出口減少11.5%；對拉美出口減少34.3%；對印度出口減少34.5%。不過，南韓對華出口漲幅，則由今年5月跌2.5%，回升至6月的9.7%，出口依賴度從去年同期的24.3%提升至今年的25.8%。

澳洲股市升49點或0.81%，收報6,112點。

澳洲7月商品及服務貿易帳順差46.07億澳元，預期順差54億澳元，前值順差82.02億澳元；出口按月降4%，預期降3%，前值增長3%；進口按月增7%，預期增8%，前值增1%。

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