【專家點評】金曹：跟股神思路揀買貨

期指未平倉合約見24,600點開始增加倉位，而於25,600點減倉，短線可能仍要在中位25,200附近整固，後市比較樂觀，9月有機會升穿25,800點。活躍期權PUT由8月的23,600點調高到24,200點、活躍CALL由26,000點輕微調高到26,200點。估計9月結算低於23,600點機會不大，引伸波幅維持低於24%。以期權模型推算，一個月上下波幅可以是6.9%，或大約1,700點。以23,600為強力支持，那上方阻力初步是25,330至25,360點區間。只要恒指能在25,360點企穩3天，估計會有對沖盤推高指數再次測試26,000點活躍CALL。

總的來說，9月估計是先調整後尋頂的格局。9月期權策略相對可以做23,600 Short PUT和 23,200 Long PUT；當期指接近24,600點，小注先Long CALL 24,400然後Short CALL 24,600，博9月波幅不跌穿23,600點，而結算高於24,600點。每一萬元虧損風險，回報可達4,000元或以上，如九月結算高於24,600，可以做到40%回報。

9月傳來重磅消息，很少出手買貨的股神巴菲特再次出擊，今次唔係買美股，而係五間日本老牌貿易公司。如果對巴菲特的投資眼光有信心，可以分析一下今次背後的投資理念，同時找靈感，看看有無類似的港股。

巴菲特投資的五家公司中，三菱商事是最大的一家，是煉焦煤的主要生產商，並控制着日本規模數一數二的便利連鎖店。伊藤忠商事、丸紅、三井物產和住友商事的業務也非常多元化，從經營醫院到銷售輪胎也涉及。共通點是這些公司都參與能源和大宗商品。例如，丸紅90%以上的收入來自農業、金屬、能源和化工。三菱超過42%的收入來自大宗商品，其他公司也至少達到30%。估計巴菲特投資日本及商品貿易，是對沖美國政府大手印錢救經濟，美元長線貶值的風險。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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