澳洲三大城市物業聯展　搜羅優質公寓及聯排別墅

澳洲港人移民新政策正式生效，港人移民機會大增，澳洲物業不再只是投資產品，更成為移民必需品，當中以悉尼、墨爾本、布里斯本最受歡迎。Ray White本周末將舉辦聯展，推介三大城市優質樓盤，公寓及聯排別墅包羅萬有同場發售，務求為客人尋找最合適居所，展銷會現場更有機會獲得限定優惠。

澳洲總理公佈港人移民一系列優待措施，包括優先處理港人投資移民申請個案，加快審批時間，同時將當地學生、工作簽證逗留期限延長至5年，並將提供申請永久居留的路徑，相信可吸引更多港人長遠逗留澳洲發展，在各項移居政策優惠下，引發港人紛紛找尋當地筍盤，為移民做好打算，並加快到當地定居的決定。

其中澳洲悉尼、墨爾本、布里斯本三大城市，是經濟活動最繁盛、城市規劃及配套最好的地方，而且生活模式與香港接近，很多早期移民都前往這三大城市，較易適應當地生活，同時多港人方便照應，是有意移居澳洲的港人優先考慮的城市。

近日很多客人查詢澳洲樓市資訊，尤其是主要城市的樓盤，有見及此，Ray White將於本周末舉辦聯展，讓客人掌握三個城市的不同特色，推介不同類型的樓盤供選擇，絕對可以滿足各類買家需求。

其中，已連續7年成為最宜居城市的墨爾本當然是移民首選之一。該城市藝術氣色濃厚，教育水平高，擁有Deakin及Monash等多間著名大學。當中有小香港之稱的Doncaster，是不少港人移居的落腳點，是次推介的Summit公寓項目，與南半球第二大的大型連鎖購物中心Westfield僅一街之隔，步行2分鐘直達，住戶可享受一站式的購物生活樂趣。

Summit享有便利交通網絡，開車僅約5分鐘便可直達墨爾本最大華人區Box Hill，同時擁有優質校網，周邊位置設有多家著名學府，如前往Deakin University迪肯大學只需約10分鐘時間。樓盤提供戶型多元化，涵蓋一房至三房間隔，並設有市場罕有的低層複式單位，兩房公寓首期只需約29萬港元起，本周展銷會更有限定優惠，贈送律師費及墨爾本雙人來回機票。

至於布里斯本為澳洲第三大城市，生活環境寧靜，貼近澳洲原有生活模式，而且平均樓價較悉尼低一半，而人工卻與其他兩大城市睇齊，相同價錢可以選擇面積更大的居所，，因此是最多州內移民之城市。同時，當地政府為推動經濟發展，投放逾600億澳元發展並落實不同基建項目如交通網絡、醫療、教育、能源等，提供更多就業機會。

Ray White推介的唯一馬場圍畔大型聯排别墅Ascot Aurora，位於傳統豪宅區，距離市中心僅7公里，作為三大布里斯本最宜居地區之一，擁有高尚的社區質素，區內居民收入中位數為全澳平均兩倍。同時，該區匯聚百年歷史頂級私立女校St Margaret’s Anglican Girls’ School及Ascot State School等名牌學府，是嚮往高尚生活的港人選址。項目第一期海外首度發售，呎價低至1,855港元起。

而悉尼是澳洲第一大城市，是全球最宜居城市兼全球十大最佳留學城市，如UNSW、The University of Sydney等世界頂尖大學吸引眾多家庭客，不過由於樓價高企，所以Ray White今次特别推介悉尼高性價比公寓，首期由24.5萬港元起，展銷會現場更贈送總值高達6.6萬港元的入伙禮遇。

此外，港人移民澳洲均趨向找尋房間較多的樓盤，以便日後增加家庭成員，除了家庭移民外，也有不少先投資後自住的客人及仍未有子女的夫婦。針對這類買家需要，Ray White是次舉辦的聯展，特意提供多種戶型供選購，涵蓋一房至四房間隔。

特別是布里斯本Ascot Aurora大型聯排别墅，設有兩房至四房單位，而所有戶型都有提供多功能房，均可升級作客房使用，因此實際上可升級至三房至五房間隔，為客人提供更大彈性。總括而言，今次聯展為客人搜羅三大城市不同物業，包括布里斯本富人區、墨爾本港人區、以及悉尼性價比高的樓盤，以切合不同買家需要。

澳洲三大主要城市物業聯展

日期：9月5至6日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

免費投資講座

主題：三大主要城市選址定居策略

時間：下午1時及4時(星期六)

下午1時(星期日)

免費移民講座

主題：全面解讀澳洲移民新政策

時間：下午4時(星期日)

查詢：2376 1088

疫市睇樓無有怕，Ray White為你做足全面防疫措施：

(1) 職員會為所有到場人士量度體溫。

(2) 所有職員及在場人士必須佩戴口罩。

(3) 接待處將提供酒精搓手液。

(4) 場地將定時清潔及消毒，確保衞生。

(5) 如未能出席之歡迎另約時間作諮詢。