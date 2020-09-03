【港股收市】恒指跌112點　小米回吐7%

港股早段表現反覆，恒生指數跌逾200點後一度倒升近百點，之後回落至兩萬五關爭持，收市報25,007點，跌112點或0.45%。國企指數收報9,940點，跌60點或0.61%。主板全日成交1,465億港元，港股通淨買入15.5億元。

恒生科技指數跌203點或2.57%，收報7,706點。小米集團「染藍」前夕顯著回吐，最多挫8.3%，低見23.55元，收報23.9元，跌7%。阿里巴巴亦跌2.4%，收報284.2元。美團點評跌3.7%；京東集團跌2.6%；騰訊跌2%。

物流股成大市另一焦點，母公司獲阿里巴巴增持的圓通速遞國際昨日飆2.5倍，今早一度再升72%，創12.3元新高，收報8.29元，升幅收窄至15.9%，高位回落逾三成。其他物流股齊喪炒，盛良物流收市飆1.56倍；絲路物流飆77%；濱海泰達物流升35.7%；長安民生物流及健升物流中國齊漲22%。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期維持窄幅上落，傳統經濟股早前公布的業績普遍未如理想，股價有向下壓力。至於新經濟股繼續受追捧，除了受業績表現帶動外，科技指數相關的ETF陸續推出，亦吸引資金流入，加上下周恒指季檢變動生效，部分被動資金在此前追入相關股份，令板塊升勢加速。不過，值得留意的是，由於新經濟股升幅已多，能否再靠此板塊推高指數存疑。另外亦應留意恒指季檢變動生效後，或有技術沽盤出現，暫時指數難有方向，料維持在24,000至25,000點上落為主。

－－－－－