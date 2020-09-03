A股快報：滬綜指收跌19點　創業板指跌0.9%

滬深三大股指收市跌0.5至0.9%。滬綜指全日收跌19點或0.58%，報3,384點；深成指挫115點或0.83%，至13,772點；創業板指跌24點或0.9%，報2,746點。

滬深兩市主板成交合共約為9,422.01億元人民幣(下同)。外資透過滬股通及深股通淨賣出10.04億元，連續4日錄得淨賣出。

白酒股向好，金徽酒漲停；伊力特及口子窖升逾4%。至於洋河股份漲逾7%至148.06元。花旗稱，公司次季度業績疲弱，但基於其渠道去庫存的早期成果及較低的基數，預計第3季銷量將復甦，上調其目標價至160.8元。

煤炭股靠穩，安源煤業漲停；鄭州煤電升逾4%；冀中能源升2%。

國際指數公司富時羅素周三(2日)公布，旗下富時中國A50指數等指數季度審核結果，其中富時中國A50指數刪除中興通訊、溫氏股份及中國中車等，今次相關指數的季度調整將於9月21日開市前正式生效。中國中車、中興通訊及溫氏股份分別跌1至3%。

人民銀行公開市場將進行1,200億元7天期逆回購操作，另有1,000億元逆回購到期，當日實現淨投放200億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.8319，較上日上調57點子，連升8日，為去年5月13日以來新高，續創逾16個月高位。

截至周三，上交所融資餘額報7,413.83億元，按日增加28.21億元；深交所融資餘額報6,949.26億元，按日增加51.70億元；兩市合計14,363.09億元，按日增加79.91億元。

數據方面，財新中國8月份通用服務業採購經理指數(PMI)錄得54，較7月回落0.1個百分點，連續4個月處於擴張區間。此前公布的8月財新中國製造業PMI錄得53.1，較7月提高0.3個百分點，由於製造業的增幅大於服務業PMI降幅，8月財新中國綜合PMI上升0.6個百分點至55.1，為2011年1月以來次高，僅低於今年6月。

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