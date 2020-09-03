中國經濟：財新中國8月服務業PMI跌至54

財新中國8月份通用服務業採購經理指數(PMI)錄得54，較7月回落0.1個百分點，連續4個月處於擴張區間。

此前公布的8月財新中國製造業PMI錄得53.1，較7月提高0.3個百分點，由於製造業的增幅大於服務業PMI降幅，8月財新中國綜合PMI上升0.6個百分點至55.1，為2011年1月以來次高，僅低於今年6月。

該走勢與統計局PMI一致。國家統計局公布的8月服務業商務活動指數上升1.2個百分點至54.3，綜合PMI則上升0.4個百分點至54.5，創年內新高。

8月服務業新訂單指數繼續小幅下降，但連續4個月處於擴張區間。月內銷售增長的企業普遍反映，企業復工帶動客戶數量增長。在製造業訂單繼續上升的支撐下，綜合新訂單指數雖為近3個月最低，但仍處於擴張區間。

服務業新出口訂單指數連續兩個月處於收縮區間，降幅輕微。據受訪企業反映，疫情持續，全球需求繼續受到負面衝擊。製造業新出口訂單指數疫情後首次升入擴張區間，帶動綜合新出口訂單總量降幅收窄。

8月服務業企業結束連續6個月的用工收縮態勢，就業指數重回擴張區間。企業因新接業務量增長而增加用工。不過，製造業企業對增加用工仍持謹慎態度，8月就業指數連續第8個月處於收縮區間，但降幅輕微。綜合看，兩大行業企業總體用工規模在今年以來首次錄得擴張。

8月服務業企業積壓業工作指數重回收縮區間，但降幅輕微，被調查企業表示，月內產能充足，能夠及時完成訂單。製造業企業積壓工作量繼續上升，帶動綜合積壓工作量小幅上升。

8月服務業投入品價格繼續提高，企業普遍反映用工成本和原料價格上升。製造業原材料購進價格指數連續3個月處於擴張區間。二者綜合，綜合投入成本繼續上升。

8月服務業收費價格出現回升，被調查企業稱因投入成本上升而上調收費價格，加價幅度雖然輕微，但為2019年12月以來最高。製造商繼續小幅上調產品售價，綜合產出價格明顯上升，錄得近兩年以來最高值。

8月服務業企業樂觀度降至近3個月以來最低，但仍處於擴張區間。許多企業預期市況將繼續從疫情中復蘇，客戶需求將會進一步增長。不過，也有部分企業認為未來數月疫情將繼續影響其業務運營和銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業和服務業從疫情中迅速恢復仍是當前經濟運行的主基調。過去半年中，外需和就業總體表現低迷，8月服務業就業開始回暖，製造業就業亦接近拐點。目前海外疫情發展仍有不確定性，或對內國際雙循環的構建仍形成制約。後疫情時代就業的改善需要市場更長期的恢復和企業家更長期的穩定發展預期，在此過程中，相關宏觀政策的支持必不可少。

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