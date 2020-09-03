港股格局：許繹彬看好北京相關股份
2020年09月03日 10:16
東網電視更多新聞短片
恒指繼續徘徊在兩萬五水平，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，恒指踏入9月繼續牛皮格局，缺乏方向，繼續呈現「炒股不炒市」的情況，新經濟股又再「落鑊」，當炒原因是美國納指屢創新高所帶動；騰訊控股(00700)再成為領軍主角，香港交易所(00388)受惠本月多隻巨型集資新股IPO，股價創出上市新高，直逼400港元大關，氣勢一時無兩。
他預期，隨着全球疫情暫時緩和，各國疫情後的重建工作將如火如荼；中國民航局率先公布恢復前往北京的國際直航航班，有望帶動一眾北京相關股份，相信可能會有所炒作，投資者不妨留意北京首都機場(00694)及中國民航信息網絡(00696)，股份應有所動作。
許續指，ATMX股價繼續亮麗，帶動二線科技股如微盟集團(02013)、祖龍娛樂(09990)及移卡(09923)相繼被追捧，此現象隨着納指強勢而延續，投資者若要跟炒，建議選擇有實務有名氣的新經濟股，避開不知名的細價股類別。
正所謂「有人歡喜有人愁」，這邊廂新經濟板塊開香檳慶祝節節高升；那邊廂，傳統四大國有銀行剛公布半年業績，壞帳撥備飆升最少27%、最多升近倍。有此劣績，導致股價跌至52周新低；其他傳統股如石油、保險類別及滙豐控股(00005)，投資者料已作好「好極有限」的心理準備，看來傳統板塊暫不宜沾手。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！