【專家點評】林嘉麒：港股突破關鍵在於...

踏入九月，距離美國大選愈來愈近，歷屆大選年的最後幾個月被譽為投資者的蜜月期，因為升的機率高，而且在任總統在爭取連任的時候，會以利好股市為出發點，尤其今年是特別喜歡股市升的特朗普。最新選情顯示，其支持率和民主黨參選人拜登收窄至6個百分點，事實上，由特朗普被共和黨正式提名後，支持率一直上升，由原本相差超過12至14個百分點的大幅收窄，反映了有逆轉情勢，有美股策略師已建議要準備特朗普一旦連任的投資策略。

美股近月升勢並未受到任何負面消息動搖，自聯儲局三月開始宣布無限QE，至上星期鮑威爾宣布平均通脹利率新政策，再將外圍投資氣氛推升，政策明顯利好股市。市場一直對於何謂「平均」作猜測，相信要在本月15至16日的議息會議後才會提供定義平均2%通脹率的公式。隔晚，聯儲局理事布雷納德提到聯儲局在未來的貨幣政策框架，表達出未來明確「鴿派」傾向。

在講稿中，她指出了經濟發生的三個長期變化。第一，均衡利率已降至較低水準，這意味着聯儲局已沒有較多的降息空間。第二，多個資料統計顯示，潛在通脹似乎略低於委員會2%的目標，並且近十年來的通脹率始終低於2%。第三，目前的菲力普斯曲線較為平坦，即通脹率變化對勞動力市場的敏感性非常低。這提供了一個重要的優勢，即採取措施提高就業率的同時，不會造成太大的通脹壓力。另外，強調靈活平均通脹目標(FAIT)，傳達出即使聯儲局未來有可能將通脹率目標短暫提高至2%以上，但同時還會關注就業市場。最重要的是，她重申聯儲局將不再強調自然失業率。過去聯儲局關注的是實際就業率和目標就業率之間的「偏差」(高於或低於都要進行調整)，未來更關注「缺口」(實際失業率差於目標才進行調整)。演講後，美國5年期、10年期、30年期國債收益率全線走低，美元仍處於偏弱水平，美股繼續走強。

似乎有聯儲局的配合，美股短期強勢持續問題不大，惟反觀港股情況如何，該怎樣部署？首先，美股強，港股不一定跟，惟美股弱，港股一定跌。因此，美股好，起碼港股未會太差。近日恒指挑戰250天線失敗後，隨即反覆下試100天線。儘管如此，區間上落於100天線(24,630點)至250天線(25,771點)未變。至於港股幾時可以突破？還看A股走勢。近月，上證指數游走於3,260至3,450點區域內。港股與A股相關性密切，惟有上證指數有突破走勢，港股成功重上牛熊線以上機會才較高。相反，個股方面會繼續受惠資金豐富下推動，金管局連日接錢，銀行結餘快將超過2,000億，短期IPO氣氛推動下，個股方面應大有作為，投資者也不愁缺乏投資機會。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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