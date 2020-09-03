【專家點評】陳蓓敏：神州控股宜低吸長揸

美國公布8月製造業指數升至56，為一年半高位，連續升3個月，8月新訂單指數升至67.6，為2018年後高位。市場憧憬美國刺激方案有通過機會，美股三大指數做好，道指逼近年初高台於28,800水平，納指新高又創新高，過去一個月，累升逾1成，以一年計則累升近50%。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有阿里巴巴)

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