【專家點評】陳蓓敏：神州控股宜低吸長揸
2020年09月03日 10:35
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美國公布8月製造業指數升至56，為一年半高位，連續升3個月，8月新訂單指數升至67.6，為2018年後高位。市場憧憬美國刺激方案有通過機會，美股三大指數做好，道指逼近年初高台於28,800水平，納指新高又創新高，過去一個月，累升逾1成，以一年計則累升近50%。
恒指窄幅上落於25,000點水平，好淡激烈爭持。內地金融股受業績因素繼續受壓，樂觀估計觸底不遠。因業績是反映上半年，受疫情和宏觀經濟冰封影響。資金流向新經濟恒指新貴，此強勢仍見動力。香港7月零售銷售再挫23%，經營環境短期富挑戰。可幸本地新增確診個案日減，社會運作秩序慢慢地返回正軌，相關經濟板塊可望喘定。昨日除了阿里巴巴(09988)創新高矚目外，圓通速遞國際(06123)單日升幅驚人，升逾2.5倍，因母公司獲得阿里巴巴點石成金，交易完成後，阿里巴巴持有22.5%股權。投機者挑燈尋寶。
神州控股(00861)為國內數一數二大數據服務營運商，中期純利錄得2.43億人民幣，按年急升逾9倍，較市場預期為佳，期內收入為83.5億，升一成，隨着國內5G發展，智慧城市研發趨向積極務實性配合，集團早早在軟件產品開展大數據深挖佈局，成功佔有固定市場份額，旗下神州信息有逾700個金融機構客戶。產品燕雲DaaS贏得國家科學技術一等獎。現價估值吸引。宜低吸作長線投資，上方阻力位為7.8元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有阿里巴巴)
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