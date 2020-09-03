【新經濟】數碼人民幣對居民生活影響幾何？

近日市場高度關注數碼人民幣的發展，內地傳媒最近有一篇關於《數碼人民幣如何影響你我》的報道，作出詳盡的分析。

內地官媒報道，想把「個人錢包」裏的錢轉給他人，只需兩台手機碰一碰，不用綁定銀行帳戶，甚至連網絡都不需要——未來，伴隨着數碼人民幣走進生活，這些都有望實現。

報道引述中國人民銀行貨幣政策官員在8月25日透露，數碼人民幣研發工作正遵循「穩步、安全、可控、創新、實用」原則，在深圳、成都、蘇州、雄安新區以及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試，以檢驗理論可靠性、系統穩定性、功能可用性、流程便捷性、場景適用性和風險可控性。隨即，建設銀行於8月28在手機銀行系統就數碼貨幣開展了短暫的測試。此前，8月14日，商務部印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，宣布在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數碼人民幣試點。

甚麼是數碼人民幣？現金是否會被全面取代？何時能用上？該報道作出以下分析。

● 數碼人民幣是甚麼？

功能屬性與紙幣一樣，形態數碼化；使用起來與現階段移動支付沒有明顯差異。

幻想在2022年，北京冬奧會吸引了來自世界各地的遊人，買點冬奧會周邊產品、再來點中國特產美食，結帳時不用費勁計算匯率，也不用擔心網絡問題，刷一刷手機，帳單就支付了。這一切或將隨着數碼人民幣的推行而變成現實。

●今年以來，數碼人民幣屢屢被提及，究竟甚麼是數碼人民幣？

「數碼貨幣的功能和屬性跟紙鈔完全一樣，只不過它的形態是數碼化的。」報道引述中國人民銀行數碼貨幣研究所所長穆長春介紹，目前人民銀行研發的數碼人民幣，並不是一些人理解的加密資產，而是人民幣的數碼化。此外，人民銀行行長易綱此前表示，將推出一攬子計劃，把數碼貨幣和電子支付工具結合起來，目標是替代一部分現金。

對於使用者來說，未來使用數碼人民幣跟現階段使用移動支付沒有明顯差異。報道引述中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍表示：「從已出台的文件中可以看出，數碼人民幣的發行機制和運行機制與現有人民幣不同，與現有的第三方支付方式，例如微信財付通和支付寶，也不一樣，但對使用者來說不會感到明顯差異。」

●既然使用起來差不多，為何還要花大力進行研發？

為了適應經濟發展的需求。趙分析，由於互聯網、計算及通訊等技術不斷進步，經濟運行方式也在發生變化，湧現了許多新業態。未來，數字資產規模將愈來愈大，用數碼人民幣進行交易、計價、清算支付等活動，是跟經濟的數碼化相匹配的。

數碼人民幣的研發還涉及到人民幣國際化、與其他貨幣競爭以及數字經濟安全等問題。趙錫軍錶示，隨着數碼經濟規模愈來愈大，用別國的數碼貨幣進行交易，存在安全隱患。報道引述易綱指出，各國都加緊研究數字貨幣，這一領域中國不能落後；另一方面，公眾對支付的安全性、便捷性要求愈來愈高，需要國家頂層設計。惟暫時仍沒有推出數碼人民幣的時間表。

●將帶來哪些改變？

將和現金並行；不會對現有金融體系和實體經濟產生較大影響

隨着智能手機的普及和移動支付技術的進步，現金的使用場景愈來愈少，紛紛改用手機裏的電子錢包。未來推出數碼人民幣，是否意味着現金將被全面替代？報道引述在國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼指出，對於中國這樣一個幅員遼闊、經濟發展水平不一的大國來說，用戶習慣各有不同，現金支付和非現金支付將長期共存。

從人民銀行對數碼貨幣的定位來看，數碼人民幣的研發不是為了完全替代現有人民幣，而是起到補充發揮人民幣現金的作用。穆長春表示：「中國人民銀行發行數碼人民幣是要從數碼化貨幣替代流通中的紙鈔和硬幣入手，並非要取代所有的人民幣。在商業銀行帳戶裏的餘額，實際上已經是以數碼化形態存在了，沒有必要再進行替換。」

●發行數碼人民幣，是否會增加流通中的人民幣總量？

數碼人民幣採用的雙層營運體系決定了其發行既不會對現有金融體系產生較大影響，也不會對整體經濟帶來影響。據介紹，人民銀行不直接對公眾發行和兌換，而是先把數碼人民幣兌換給指定的營運機構，再由這些機構兌換給民眾，營運機構需要向中國人民銀行繳納100%準備金，1：1進行兌換。這種雙層營運體系和紙鈔發行基本一樣，因此不會對現有金融體系產生大的影響，也不會對實體經濟或者金融穩定產生大的影響。

中國人民銀行數碼貨幣研究所此前也表示，數碼人民幣目前的封閉測試不會影響上市機構商業運行，也不會對測試環境之外的人民幣發行流通體系、金融市場和社會經濟帶來影響。

●何時能用上？

助推數碼經濟發展，催生新業態；先在「4+1」地區試點

數碼經濟是全球經濟增長日益重要的驅動力，也是中國經濟高質量發展的重要引擎。易綱表示，法定數碼貨幣的研發和應用，有利於高效地滿足公眾在數碼經濟條件下對法定貨幣的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防偽水平，助推中國數字經濟加快發展。

未來數碼人民幣落地後，有望催生一批新業態。趙錫軍錶示，數碼人民幣的使用必將對經濟活動產生一定影響。例如，電子遊戲中的虛擬產品未來可能會變成數碼化資產，進而產生相關交易平台；歌曲的錄製、存儲以及購買，都可能進一步數碼化。

同時，數碼人民幣也將為人民幣國際化帶來新內容和新機遇，有利於促進人民幣結算在世界範圍內的進一步普及，加快推進人民幣國際化進程。

●益處多多的數碼人民幣，何時才能用上？

據了解，目前，全球已有許多國家的央行在計劃發行數碼貨幣，中國在央行數碼貨幣的研發進度上處於國際前列。

今年以來，好消息不斷。 7月，滴滴出行與人民銀行數碼貨幣研究所達成戰略合作協議，共同研究探索數碼人民幣在智慧出行領域的場景創新和應用。8月3日，人民銀行召開2020年下半年工作電視會議指出，法定數碼貨幣封閉試點順利啟動，下半年將積極穩妥推進法定數碼貨幣研發。

目前數碼人民幣具體試點地區為深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景。為何選擇這「4+1」作為試點地區？

報道引述中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林分析，選擇這4個地方進行試點，有經濟和技術等多方面考量。經濟方面，深圳、成都和蘇州的GDP在全國排名前列，數字經濟發展迅速，具有良好的先行條件；在技術方面，這4個試點地區都具有先進的科技條件；此外，雄安新區是正在建設的國家級新區，便於同步推進數碼人民幣。

儘管央行一再強調，數碼人民幣落地沒有時間表，但隨着2022年北京冬奧會的臨近，很多人已在期待屆時能體驗一把數碼人民幣。

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