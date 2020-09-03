全球經貿戰：美國或於9月20日公布對微信及TikTok禁令細則

外媒報道，美國特朗普政府正在討論對中國社交媒體應用微信、TikTok的禁令範圍和生效日期，將在本月稍後公布決定。

消息指，美國商務部將以國家安全為由執行這一禁令，目前正在起草文件以闡明美國企業將被禁止與微信、TikTok開展哪些交易以及禁令的生效時間。這些決定將在9月20日左右在《聯邦公報》上公布。目前還不清楚這些禁令是在公佈後立即生效，還是有一個過渡期給企業時間來遵守。

報道又指，禁令的範圍和生效時間是存在關聯的。例如，如果美國政府決定把限制範圍擴大到任何與騰訊開展的交易上，包括遊戲，那麼美國企業就會有一個更長時間來遵守禁令。如果禁令範圍較窄，美國企業獲得的時間就更少，甚至沒有過渡期。

目前，特朗普政府正在考慮美國企業的反饋意見，希望制定一個清晰的指導方針，以避免出現意外後果。歸根究柢，美國是否將禁令擴大到美國以外的最終決定還取決於特朗普。美國商務部官員表示，該部門不對內部討論置評。

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