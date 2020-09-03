港股格局：郭家耀料短線牛皮 京東現價值博
2020年09月03日 10:39
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期維持窄幅上落，傳統經濟股早前公布的業績普遍未如理想，股價有向下壓力。至於新經濟股繼續受追捧，除了受業績表現帶動外，科技指數相關的ETF陸續推出，亦吸引資金流入，加上下周恒指季檢變動生效，部分被動資金在此前追入相關股份，令板塊升勢加速。不過，值得留意的是，由於新經濟股升幅已多，能否再靠此板塊推高指數存疑。另外亦應留意恒指季檢變動生效後，或有技術沽盤出現，暫時指數難有方向，料維持在24,000至25,000點上落為主。
市場憂慮內地教育行業加強監管，教育股出現劇烈震盪。郭指，內地最新國策反映對於義務教育有較大規範，市場擔心往後對K12教育公司有一定影響，相關股份跌幅顯著，由於政策風險較大，料短線仍會受壓。相反高等教育符合國家政策，對行業升級轉型、學位人數有明確的上升目標，因此高等教育或職業教育的相關股份影響不太大，或可趁調整時趁低吸納。
另外，新經濟股近期表現強勁，小米集團(01810)為當中表表者，除了業績表現向好外，獲納入恒指成分股，亦是推升股價的重要因素。但該股經過連日急升，技術上已進入超買，短線高追值博空間未必太大。至於京東集團(09618)業績令市場刮目相看，除了新增客量理想外，其平台單價上升，在容納第三方商家加入亦有進展，相比小米，京東現價值博率較高，可考慮作中長線部署。
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