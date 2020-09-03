港股格局：郭家耀料短線牛皮　京東現價值博

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期維持窄幅上落，傳統經濟股早前公布的業績普遍未如理想，股價有向下壓力。至於新經濟股繼續受追捧，除了受業績表現帶動外，科技指數相關的ETF陸續推出，亦吸引資金流入，加上下周恒指季檢變動生效，部分被動資金在此前追入相關股份，令板塊升勢加速。不過，值得留意的是，由於新經濟股升幅已多，能否再靠此板塊推高指數存疑。另外亦應留意恒指季檢變動生效後，或有技術沽盤出現，暫時指數難有方向，料維持在24,000至25,000點上落為主。

市場憂慮內地教育行業加強監管，教育股出現劇烈震盪。郭指，內地最新國策反映對於義務教育有較大規範，市場擔心往後對K12教育公司有一定影響，相關股份跌幅顯著，由於政策風險較大，料短線仍會受壓。相反高等教育符合國家政策，對行業升級轉型、學位人數有明確的上升目標，因此高等教育或職業教育的相關股份影響不太大，或可趁調整時趁低吸納。

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