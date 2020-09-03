新冠肺炎：美國CDC通布各州　為11月1日分發疫苗做好準備

外媒報道，美國疾病預防控制中心(CDC)已告知各州，做好在11月1日前有一種新冠肺炎疫苗就緒的準備，並要求清除阻礙分發站點開放的障礙。

疾病預防控制中心曾在8月初通知各州，要計劃好在秋季可能獲取「有限劑量」的疫苗。這封8月27日的新信件是由新聞機構McClatchy首次報道的，為更廣範圍的疫苗分發奠定了基礎。疾控中心一位發言人證實了這封信的內容。

該日期表明聯邦政府正準備在總統大選的幾天前提供疫苗。這是一個相當激進的目標，並將取決於臨床試驗和評估結果。特朗普的政治前途取決於對疫情的應對措施，而病毒已導致近185,000名美國人死亡。

新的信件稱，衞生和公共服務部以及疾病預防控制中心「正在迅速準備以便在2020年秋季實施新冠肺炎疫苗的大規模分發。」

一位熟悉該計劃的聯邦官員說，11月1日僅是計劃日期，並不是為了影響總統大選。這位官員說，政府希望疫苗能在今年稍後時候準備好。

這封信要求州長們加快向聯邦政府的簽約分發商McKesson Corp.提供設施的使用許可，並放鬆規則，以便這些站點能在11月1日之前「完全投入營運」。

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