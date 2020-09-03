傳TikTok潛在買家正與字節跳動討論四種收購選項

外媒引述消息人透露，中國影音社交應用程式抖音海外版TikTok的潛在買家，正與 TikTok母公司字節跳動討論四種收購選項，包括在不包含人工智能(AI)技術等關鍵軟件的情況下收購TikTok美國業務、尋求中國批准將核心技術轉讓給美國買家、與美國外商投資審查委員會一年過度期，以及出售TikTok在美業務，但不涉及核心技術，以繞過中國的出口管制。

消息指，目前未知如果達成收購協議會採取哪種方式。若未能達成協議，TikTok將由9月20日起被禁制與美國公司交易。另外，中國商務部上周宣布，修訂限制出口技術目錄清單，規定內地企業向境外轉移技術，必需獲得中國政府批准。意味着TikTok出售任何業務前都須經過中國政府審批，或拖慢TikTok出售美國等地業務。

據報，字節跳動及潛在買家微軟和甲骨文均拒絕置評。白宮、美國外商投資審查委員會國商務部未有回應。

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