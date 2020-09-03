【騰訊VS阿里】螞蟻集團擬10月中上市　兩大科企競爭升級

中國兩大公司阿里巴巴和騰訊正努力爭奪在社交娛樂，電子商務和雲計算等所有領域的在線領導地位。贏得這場戰爭的關鍵是控制10億名中國人在網上花錢的方式。阿里巴巴持股33%的螞蟻和騰訊的微信，是支撐互聯網雙強的智能手機和支付骨幹。

報道引述藍蓮花資本駐深圳的董事總經理Shawn Yang指，螞蟻應該留意騰訊更廣泛的生態系統，該生態系統正在侵蝕其支付流量。即使螞蟻從電子商務交易中收集到了質量更高的數據，也需要確保在其他高頻垂直市場(如打車，食品配送和線下零售)中不會損失太多份額。

騰訊相對於螞蟻的優勢之一是微信，這個虛擬論壇可容納超過10億名中國人以及他們每天使用的數以百萬計消費和遊戲應用。其微信支付是封閉式軟件和支付生態系統的潤滑劑，該軟件將購物者與沃爾瑪，滴滴出行等知名業者及全國各地的小商戶聯繫起來。

騰訊花了僅僅五年的時間就在全中國36萬億美元在線支付市場搶下份額，這要歸功於其領先的視頻遊戲和社交網絡。支付寶曾經佔據中國移動支付市場3/4的江山，支付寶第一季度處理了55%的移動交易，騰訊的份額增加到39%。

報道又引述DZT Research駐新加坡的分析師Ke Yan指，騰訊和螞蟻正在搶奪流量和用戶。他們不僅在建立防線，而且還在攻擊對方的疆域。如果你在一個領域輸了，就必須在另一個迎頭趕上。

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