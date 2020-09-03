【專家點評】鄧澤堂：藥明生物遭大股東減持　反為入市良機？

數據表現理想，加上有美國參議員推動下星期重啟新紓困法案談判，加強市場對經濟復甦的信心，帶動美股做好；同時，一眾科技股做好，納指續創新高。美科技股做好帶動下，恒生科技指數有望繼續跑贏大市。反觀恒指弱勢，一度止跌靠穩後再次轉弱，料短期升幅受限，上方阻力。

股份方面，藥明生物( 02269 )遭大股東WuXi Biologics Holdings減持套現逾60億元。這是WuXi Biologics Holdings今年來第四次配股，計及今次配售，其於今年合計套現逾241億元。雖然WuXi Biologics Holdings不停減持藥明生物，但藥明生物股價卻一直上升，自8月中恒指公司公布把其納入恒指後，藥明生物股價已累升超過兩成，而今年雖然三次配股，但其股價仍累升一倍。 WuXi Biologics Holdings又再減持藥明生物，短期將對藥明生物股價構成壓力，但從過往經驗來看，反可能成為長線投資者入市機會。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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