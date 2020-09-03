【專家點評】鄧聲興：歡喜傳媒集資 迎接影視業復甦
2020年09月03日 11:00
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製作高質素影視內容的歡喜傳媒(01003)擬以每股1.48元，向在美國上市的嗶哩嗶哩(又名B站)配售3.47億股股份或佔擴大後股本9.9%，集資增強實力去捕捉業內復甦。集團今次引入B站作為股東，除可淨集資5.12億元之外，雙方還有策略性合作，如集團將享有獨家新媒體傳播權，以及轉授權的影視內容將於歡喜首映平台與B站平台上獨家播放；B站將於其平台上設立「歡喜首映」頻道播放授權內容；以及合作共同進行作品衍生開發等。
雙方資源及優勢互補，前景看俏。歡喜傳媒主力影視製作及發展網上自有流媒體平台「歡喜首映」，不涉足院線業務，如迪士尼及Netflix。故即使疫情令實體院線早前受嚴重打擊，亦可轉作網上播放，而集團近期在網上熱播的《囧媽》擴大「歡喜首映」的知名度及觀眾群。向上阻力位為1.8元，向下支持位為1.46元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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