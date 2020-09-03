【專家點評】鄧聲興：歡喜傳媒集資　迎接影視業復甦

雙方資源及優勢互補，前景看俏。歡喜傳媒主力影視製作及發展網上自有流媒體平台「歡喜首映」，不涉足院線業務，如迪士尼及Netflix。故即使疫情令實體院線早前受嚴重打擊，亦可轉作網上播放，而集團近期在網上熱播的《囧媽》擴大「歡喜首映」的知名度及觀眾群。向上阻力位為1.8元，向下支持位為1.46元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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