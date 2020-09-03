【高盛推介】小米高位整固　吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團近期備受關注，當中周三(2日)高見26.95港元再創新高，收市升約0.4%，為連續第6日上升，累計升超過40%。周四(3日)早段則見調整，低見24.3元，跌約4%。有券商將小米加入至亞太區焦點股名單，給予「跑贏大市」投資評級。

觀察個股認股證資金流向，認購證方面則見資金積極換股至25元以上行使價的產品。另外資金過去數日積極吸納認沽證，自本月13號起的15個交易日皆錄得資金流入，合共超過9,700萬元。

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