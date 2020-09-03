【高盛推介】小米高位整固 吸納好倉
2020年09月03日 11:27
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團近期備受關注，當中周三(2日)高見26.95港元再創新高，收市升約0.4%，為連續第6日上升，累計升超過40%。周四(3日)早段則見調整，低見24.3元，跌約4%。有券商將小米加入至亞太區焦點股名單，給予「跑贏大市」投資評級。
觀察個股認股證資金流向，認購證方面則見資金積極換股至25元以上行使價的產品。另外資金過去數日積極吸納認沽證，自本月13號起的15個交易日皆錄得資金流入，合共超過9,700萬元。
投資者如看好，認購證方面可留意年期約6個月，屬市場的價外認購證中，槓桿最突出之一的小米購證(26241)，行使價28.88元，2021年3月4日到期，實際槓桿4倍。
此外，周四有更多新上市的牛證供投資者選擇，如計劃部署，貼價的選擇可留意小米牛證(52110)，收回價23.48元，行使價22.88元，換股比率10，槓桿比率11.3倍。
並可留意收回價稍遠，屬低面值的小米牛證(52117)，收回價21.38元，行使價20.78元，換股比率50，槓桿比率5.6倍。
投資者如看淡，可留意年期約6個月，屬市場上少數較貼價之一的小米沽證(26244)，行使價20元，2021年3月4日到期，實際槓桿3.6倍。
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