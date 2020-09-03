【加大依賴】疫後南韓增對華出口 首7月比重升至25.8%
2020年09月03日 11:33
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（Getty Images圖片）
根據南韓全國經濟人聯合會數據，今年首7個月南韓對中國出口比重按年上升1.5個百分點，中國在上半年外國對南韓投資中所佔比重也同樣增加。
受新冠肺炎疫情影響，截至7月南韓出口按年減少約10.6%，對歐盟出口減少11.5%；對拉美出口減少34.3%；對印度出口減少34.5%。
不過，南韓對華出口漲幅，則由今年5月跌2.5%，回升至6月的9.7%，出口依賴度從去年同期的24.3%提升至今年的25.8%。分析指出，中國經濟復甦起到一定的作用。截至7月，南韓對華出口按年減少5.1%。但由於中國對基礎設施投資增加，推廣遠程辦公，帶動5G智能手機需求增加，受此影響，半導體和電腦出口分別增加3.8及38.3%。按此推算，南韓今年對華半導體出口有望實現兩位數增長。
外國投資者方面，中國是對南韓投資金額和比重均增加的唯一一個國家。據統計，今年上半年外國人直接投資按年減少22.4%，為76.6億美元。美國、日本、歐盟的直接投資規模均減少。
中國對南韓直接投資額則按年增加2.8倍，達8.56億美元，佔比從去年上半年的3%增至今年的11.2%。尤其是生物和非接觸行業的中資增加。與去年上半年相比，醫藥領域投資增至738倍，電器和電子領域投資增至39倍，製造業投資增4倍。
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