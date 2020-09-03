【專家點評】鄧建初：忘記股票入市價　乃炒股勝利法之一？

炒股票說易行難，但只要勤做功課，長揸要看公司基本面及前景，中短線炒賣靠圖表、市場心理及初哥最喜用的模式炒股法，勝算大大提高。跟模式入市，等如中西醫照單執藥，藥到病除。至於長揸或短炒，孰優孰劣，難有定論，跟自己性格配合就可以了。

兩者之中，當然以短炒難度略高，若然炒得不好，除了輸價位外，更輸掉使費。由於佣金不多，價位收窄而波幅較以前大，買中後扣除使費，短時間內已有利潤。根據浴缸理論，拿捏得準確，回報應會勝過長揸一隻股票。有一客戶，在恒指整年無甚變動情況下，一年回報逾1.3倍。獲得理想回報，是因為肯聽從我的出入市指示，靈活走位。但後來在外匯市場聽信其他消息，又投資巨大，結果虧損嚴重。惟股票投資額度細，所賺的也補不了外匯的龐大損失，從此對投機包括股票市場意興闌珊。

短炒股票除了看圖表趨向、心理戰及模式，還有兩大關鍵元素。首先忘記入市價位，改為只記下昨日收市價；加上短炒數隻股票時，要看整個組合的總資產額，總額是賺了，已算是贏錢。不能只沽了贏錢的，輸錢的就由它留低。這是看森林不單純是看樹木的炒股智慧術。散戶經常輸錢的原因，是緊緊地牢記買入價，大勢已去仍不肯止蝕沽出，短炒成績自然不理想。寫到這裏，初哥又想起兩個故事。

一位外籍客戶，數年前跟從我提供的股票買賣及抽新股建議。初期成績尚算理想，幾次獲利後雄心萬丈，抽中了一隻數倍升幅的新股，初哥建議沽出。他覺得股數中得太少而不肯高價套利，其後更發展到買入的股票無論輸贏都不沽出。直至股市開始下行，計算其整體組合(森林)仍有盈利，只是剩下的部分股票(樹木)輸錢。眼見不妥，於是勸喻將組合清倉，唯因個別股票已經距離買入價很遠，在難捨難離的情況下，股災來臨弄致虧損嚴重，他還同我說森林燒着了。

另一位女士抽新股，非常心雄，每次都想食大茶飯。因落大飛，抽中的數量也不算很少。隻隻也不肯沽出止賺，其中有些真是不斷上升，她時常引以為傲說好彩未沽出，可惜整體新股組合是下跌，而且個別跌得甚深，更有一隻近年被DQ了。又是一個只顧個別樹木，不看整個森林的失敗例子。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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