調查：90%人疫後將繼續網購　最想做的三件事係…

屈臣氏集團發布全球調查報告，訪問關於疫情後的消費新趨勢。受到疫情影響，不少顧客只能選擇網上購物，屈臣氏集團全球電子商務在次季錄得顯著增長。

調查顯示，屈臣氏集團的全球電子商務在2020年第二季度迅速增長超過90%。愈來愈多人習慣網上購物，有助推動電子商務的長遠發展。

調查訪問了超22,000名來自超過20個市場的顧客，年齡介乎15至65歲，90%受訪者表示他們將繼續於網上購物。但更重要的是，該調查顯示100%受訪者表示他們會回到實體店購物，尤其是Z世代(即約1995至2005年出生的一代)，三分之一人認為他們會更加頻密光顧門市。數字反映了顧客希望重返實體店舖，與熟悉、友善的店員交流、互動並親身體驗產品，對業務復甦起關鍵作用。

此外，超過70%的顧客表示他們的收入已經或將會受到疫情的影響。當被問及疫情後生活方式的轉變時，有92%的受訪者表示他們將參與更多戶外活動，其次分別是在家烹飪(91%)和在家美容(84%)。

内地方面，Z世代擁有最強的消費能力，消費額高達4萬億元人民幣，佔全國家庭消費的13%。最近，中國屈臣氏發布《女性美妝潮流報告》，分析了中國内地顧客的消費和購物方式。數據顯示，愈來愈多顧客在晚上11點到凌晨1點深夜購物，其中牙線、面膜和洗髮水乃最暢銷的貨品。

報告顯示，内地顧客除了著重護膚及化妝產品的效用，更著重產品成分。報告揭示了敏感肌膚、氣候及生活模式的關聯。沿海一線城市的顧客較趨向有敏感肌問題，每售出15件敏感肌膚產品中，便有一件於上海出售。這些分析有助業務夥伴針對內地顧客需要，設計及研發產品。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，疫情加速了電子商務及零售科技的發展，亦突顯顧客渴望與人溝通、互動，這些聯繫對零售業的發展相當重要。

她續稱，隨着屈臣氏集團踏入新常態，需要重新調整營運策略，以滿足顧客瞬息萬變的需求。數據分析顯示，顧客除了要求無縫的線上及線下購物體驗，比以往更需要關心、並希望集團能提供個人化及切合他們需要的產品及服務。為了繼續成為顧客最愛的品牌，必須創新，運用先進的科技，於門市及網上提供個人化的購物新體驗。

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