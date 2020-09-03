港股格局：藺常念料恒指跌至24000點

港股回吐。智易東方證券行政總裁藺常念預期，近月銀行及地產股方面未見起色，升勢全靠科網股帶動。而港股半年以來由21,000點升至25,000點，升幅已接近兩成，現時回落屬正常現象，料恒指將跌至兩萬四千點水平。

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