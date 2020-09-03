港股格局：藺常念料恒指跌至24000點
2020年09月03日 12:27
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港股回吐。智易東方證券行政總裁藺常念預期，近月銀行及地產股方面未見起色，升勢全靠科網股帶動。而港股半年以來由21,000點升至25,000點，升幅已接近兩成，現時回落屬正常現象，料恒指將跌至兩萬四千點水平。
新股市場方面，他指第二上市的公司的股價上升空間有限，如百勝中國(09987)在美國的股價比香港便宜，投資者要小心考慮掛牌後的上升潛力。
此外近期三隻新上市、追蹤恒生科技指數的ETF(交易所買賣基金)包括南方恒生科技(03033)及華夏恒生科技(03088)已相繼推出，而恒生科技(03032)亦會在周五(4日)上市，他指選擇ETF要視乎指數的成交量多少，成交量多的較值得買入。
從個別股份來分析，他表示由於更多中概股排隊上市，最受惠的是港交所(00388)。另外投資者需特別小心受政策風險影響的內地教育股，還有過分受追棒、累積升幅過高的物管股的下跌風險，相信物業管理的生意收入上升空間窄，原因是內地物管公司不可以隨意增加管理費，股價上升主要靠收購壯大業務，建議投資者應該盡早沽出相關股份。
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