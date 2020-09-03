【瑞通推介】ATMX獲利盤湧現　資金流入恒指好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：雖然美國就業數據遜市場預期，但聯儲局理事暗示局方未來幾個月將公布新刺激經濟措施，帶動美股升勢。道指隔晚收報29,100點，升454點或1.5%，另升近1%的納指再創收市新高。

恒指周三(2日)反覆偏軟，收跌64點或0.2%，報25,120點，盤中曾跌穿兩萬五。周四(3日)早段跌勢未止，曾跌逾200點，一度回至24,900點以下。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾9,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,700萬元，反映投資者預期港股後市將回升。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

京東集團公布，今年上半年香港地區銷售按年增長近3倍。當中，6月1至18日成交額按年增長2倍，用戶數增長逾3倍。此外，由現在至年底，京東將藉由各種節日推出各式促銷，並會推全球開店計劃，將在港澳台擴大招商。近日力守300元關口的京東，周三發力急升，一度飆9%至337.2元，創歷史新高，最終維持逾7%的升幅，報332元，14日RSI續處超買水平。股份周四早段回吐逾2%，下試320元關口支持。周三有逾680萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄近280萬元淨流入。

近日有券商指，ETF互掛成中港兩地加強合作契機，利好香港交易所。另港交所管理層指，修改上市規則容許未盈利生物科技公司上市不久，已令香港成為亞洲第一及全球第二大生物科技集資中心。港交所周三窄幅上落，一度破頂高見396.8元，其後回落下試390元關口支持，最終微跌0.05%收市，報394元。該股周四早段跌約1%，曾跌穿390元。周三有逾1,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾100萬元淨流出。

下周將正式成為恒指成分股的阿里巴巴，以約66億人民幣增持圓通速遞，兩者將在快遞、航空貨運、國際網絡及供應鏈、技術等四大領域展開長期合作。另外，有傳阿里巴巴持股33%的螞蟻集團，計劃提高在上交所科創板IPO的募集資金總額，令其中港總籌資規模達300億美元，並最早將於10月上市。螞蟻上市有助釋放阿里估值，阿里周三曾破頂高見292元，收報291.2元，走高2.9%。然而，印度政府宣布禁用118款中國手機應用程式，其中包括阿里的淘寶和支付寶，阿里周四早段回調逾1%，曾跌至286元。周三有逾1.3億元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾510萬元淨流入。

電動車生產商比亞迪股份周三曾高見88.8元，創逾1個月高，惟進一步挑戰前頂位90元失敗，倒跌逾1%收市，報86.55元，14天RSI回落至70以下。有券商指比亞迪上半年盈利料已見底，未來業績有望向上。另比亞迪將於周五(4日)收市後被剔出國指成分股。股份周四早段未見明顯方向，高位重上87元。周三有逾100萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。

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