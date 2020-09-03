【高盛推介】阿里美團高位整固　輪證資金積極買好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：早前的恒指季檢將於周五(4日)收市後生效，當中阿里巴巴將納入成為恒指成分股。阿里周三(2日)最高見292港元，創上市新高，收市升約3%。周四(3日)早段則見回吐。有報道引述消息指，阿里旗下螞蟻集團擬提高在上交所科創板IPO的募集資金總額，而香港及上海兩地的總籌資規模高達300億美元。

另一方面，美團點評早前失落染藍，但近期表現不俗，當中周二高見280元，創上市新高，收市升約3.1%。周四早段則高開約0.4%後倒跌，現報265元，暫跌約2.9%。

觀察個股認股證資金流向，可見周二錄得約4,690萬元資金流入阿里認購證，而周三則見資金趁高沽出認購證。進而觀察港股通資金流向，則見周三北水吸納美團，錄得約1.1億元資金淨買入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－