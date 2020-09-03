m18講場：一田「疫」市斥600萬開店　計劃3年內回本

新冠肺炎肆虐，一田仍選擇「疫」市開店，但零售市道受創下，向來搞開百貨同超市生意嘅一田都似乎要搞搞新意思。本周日(6日)即將開業的店舖「KONBINI便利ストアby YATA」，以日文便利店「コンビニ」(KONBINI)命名，以日式便利店與精品超市結合嘅模式經營。

新店位處沙田帝逸酒店地下，佔地逾3,370平方呎，營業時間為早上8點半至晚上8點半。新店營業時間同24小時營業嘅便利店有差距，佔地面積相對其他分店細，但店內貨品亦以「速買‧速煮‧速食」概念為主，從日本以至世界引入各種話題輕食、速煮食材及優質新鮮料理等，可以話五臟俱全。

為配合便利店主題，店內更設有一個「自助即食區」，方便顧客購物後可以用店內嘅微波爐即刻叮嚟食嘢！

一田百貨行政總裁黃思麗指，希望新店滿足香港人追求品味、講求快同方便嘅飲食需求，而公司向新店投入咗600萬港元，希望3年內就可以回本。至於新店作為新營運模式試點，公司仍然學習同摸索緊，所以會否有第二間以超市及便利店模式嘅分店開張，就未有明確時間表。

－－－－－