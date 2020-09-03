調查：疫情推動網購及感應式支付應用 商戶加速數碼轉型

疫情加速網上消費及感應式支付應用。支付技術公司Visa今年上半年電子商貿交易額按年增長10個百分點。該公司指，加速網上支付和手機感應收款的應用，能為商戶實現數碼轉型帶來商機。

該公司調查發現，疫情期間，超過35%的香港消費者更願意透過網上購物，而67%的受訪者認同商戶發展網上業務尤為重要。目前，感應式支付佔香港Visa實體交易70%以上，較疫情前的可比數據上升10個百分點，遠高於亞太區41%平均水平。

該公司香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)表示，疫情期間，香港及亞太其他市場的數碼支付普及率領先全球，主要由於雜貨和食品配送增加。同時，消費者出境旅遊仍受限制，只能透過跨境電子商貿方式購物，故跨境電子商貿交易亦錄得增長。

史美琪指，除了正與虛擬銀行眾安銀行合作，與其他虛銀亦在洽談有關事宜，合作範圍除了為個人及中小企提供支付方案外，也有服務協助防止金融罪案等。

市場擔心有關Visa的數據安全問題，史美琪稱尤其注重客戶的私隱安全，而客戶在網上交易或與其他商戶合作時，可以選擇性地分享資訊，確保數據安全。

另外，被問及早前美國宣布對11名中港人士實施制裁，會否對Visa帶來影響時，史美琪稱，不適合評論事件，但會繼續觀察相關影響。

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