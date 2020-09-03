內地網上教育平台「跟誰學」正配合美國證交會調查

中國網上教育平台--跟誰學(美股:GSX)披露今年第2財季業績時，「自爆」正接受美國證券交易委員會(SEC)調查。該公司又指正配合SEC調查，惟無法預測SEC調查的時間或結果。

跟誰學指出，由今年2月至7月遭大量沽空機構發表針對性報告之後，監管部門便接觸該公司，要求提供自2017年1月起的部分財務及經營記錄。

今年5月，沽空機構渾水(Muddy Waters)發表報告狙擊中概教育股跟誰學的營收，跟誰學隨即發聲明堅稱合法經營，並已真實、完整地披露財務數據。此前，跟誰學已先後遭另外兩家沽空機構(Grizzly Research)、香櫞研究(Citron Research)及灰熊研究(Grizzly Research)質疑其財務數據，但該公司均予以否認指控。

跟誰學表示，已聘請第三方專業顧問進行內部獨立審查，以回應沽空機構的指控，強調這些顧問是在SEC調查之前已被聘用。由於審查工作仍在進行中，無法預測審查時間及結果。

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