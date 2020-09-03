一田百貨：市民已適應消費新常態　冀今年維持穩步增長

一田百貨行政總裁黃思麗稱，首半年一田整體銷情按年升16%，當中超市業務按年大升39%，主要受惠於市民在疫情下留在家中煮食及工作的關係，惟百貨業務受疫情影響較大，按年錄雙位跌幅。

她表示，7月本港零售業銷貨額按年下跌23%，但一田整體月內表現勝預期，營業額按年升19.8%，當中冷凍食品及肉類貨品升幅貢獻最大。7月份超市業務仍見增長，但百貨仍受市場情緒影響受壓，相信疫情回落後，百貨部分生意額會稍有回升，但形容未會出現「V型」反彈。黃認為，市民已逐漸適應消費新常態，冀今年仍能維持穩步增長。

她稱，疫情剛開始前，即2、3月貨物的空運成本較過去相差數倍，而現時因為日圓匯率走強，海運空運成本都有上升，但仍處可控範圍，僅部分貨品價格錄低單位數上升。

就個別店舖而言，黃指，上半年西環及新蒲崗兩間超市表現最好，生意額均錄得超過50%增長。一田於9至12月未有開新店計劃，但會持續為舊店舖進行翻新。

至於政府推出「保就業」計劃方面，她指，一田已申請第一期計劃，但仍在討論會否再申請第二期計劃，並強調未來無意對員工進行裁員、凍薪或減薪。

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