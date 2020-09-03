華興資本與上海浦東發展銀行訂戰略合作協議

華興資本集團董事長包凡表示，在當前「國內大循環、國際國內雙循環」的宏觀背景下，因應新常態，加強與中國國內金融機構的合作，堅信投資銀行與商業銀行可以資源共享、優勢互補，為新經濟企業提供全方位綜合金融服務。

浦發銀行董事長鄭楊指，新經濟企業高速發展有賴金融資源推動。華興資本為投資銀行，並長期專注於中國新經濟企業，與其合作，建立投行、商行金融新生態。

浦發銀行行長潘衛東表示，未來雙方在公司、零售和金融市場等領域的合作再創新階段，並希望雙方能夠發揮各自優勢，建立新經濟企業全生命周期金融服務鏈。

－－－－－