華興資本與上海浦東發展銀行訂戰略合作協議
2020年09月03日 14:59
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包凡(左十)
中國金融機構華興資本(01911)與上海浦東發展銀行簽訂戰略合作協議，雙方將在未來加強交流及聯絡，建立合作機制，發揮各自優勢，在信貸、投資、金融市場、資產管理、證券經紀、私募基金等多業務領域展開全方位合作。
華興資本集團董事長包凡表示，在當前「國內大循環、國際國內雙循環」的宏觀背景下，因應新常態，加強與中國國內金融機構的合作，堅信投資銀行與商業銀行可以資源共享、優勢互補，為新經濟企業提供全方位綜合金融服務。
浦發銀行董事長鄭楊指，新經濟企業高速發展有賴金融資源推動。華興資本為投資銀行，並長期專注於中國新經濟企業，與其合作，建立投行、商行金融新生態。
浦發銀行行長潘衛東表示，未來雙方在公司、零售和金融市場等領域的合作再創新階段，並希望雙方能夠發揮各自優勢，建立新經濟企業全生命周期金融服務鏈。
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