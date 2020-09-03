雷軍：第二季小米手機歐洲市佔率躋身前三大

雷軍針對小米手機業務發展提到三點，第一已站穩高階手機市場，今年初小米10和小米10 Pro銷售超出預期，同時近期小米10至尊版本公布後也出現熱賣。第二，小米智慧工廠第一期落成，「黑燈工廠」產線開始產出小米10至尊透明版本。第三則是近兩年主攻歐洲市場，目前已是市佔率前三大。

市場研究機構Canalys第二季歐洲智能手機市場報告顯示，小米市佔率達17%，年增65%，超越華為排行第三，此外也是前五名中成長幅度最大者。華為由於無法使用Google GMS系統導致市佔率按年急降17%，排行第四。

市場分析指出，華為受到美國全面性的封殺，導致高階手機開發及生產作業幾乎停滯，甚至明年手機出貨量都可能遭受嚴重打擊。而小米則利用此機會快速補上缺口，搶下華為所失去的大部分市佔率。

如此推演，小米有機會在2021年成為全球第三大智能手機製造商，這要歸功於歐洲以及其他地區的市佔率的不斷提升。

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