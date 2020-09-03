【市後重點睇】油價偏軟　道期升逾50點

美匯指數報92.97，離岸人民幣(CNH)企6.8363，港匯報7.7503，美元兌日圓處106.21，歐元回落至1.1812，英鎊企1.3290。金價挫至1,927美元後回升。油價偏軟，布油報44.05美元，紐油見41.25美元。道指期貨升逾50點。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數：美國7月貿易赤字；美國8月ISM服務業指數

●中國經濟：財新中國8月服務業PMI跌至54。

●內地網上教育平台「跟誰學」正配合美國證交會調查。

●調查：90%人疫後將繼續網購，最想做的三件事係...

●新股專輯：百勝中國國際配售提早周四截飛。

●【加大依賴】疫後南韓增對華出口，首7月比重升至25.8%。

●【深度解耩】何解近期人民幣升勢轉強？

●【騰訊VS阿里】螞蟻集團擬10月中上市 兩大科企競爭升級。

●全球經貿戰：

-美國或於9月20日公布對微信及TikTok禁令細則。

-傳TikTok潛在買家正與字節跳動討論四種收購選項。

●新冠肺炎：瑞銀料疫苗將推動亞洲貨幣上升3%至4%。

●澳洲7月商品及服務貿易帳順差46億澳元。

●防彈少年團母企擬下月上市，勢膺南韓3年來最巨IPO。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY樓書上網。

●中環半山UPPER CENTRAL招租，意向呎租80至100元。

●一田百貨：市民已適應消費新常態，冀今年維持穩步增長。

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