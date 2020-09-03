【市後重點睇】油價偏軟 道期升逾50點
2020年09月03日 16:28
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美匯指數報92.97，離岸人民幣(CNH)企6.8363，港匯報7.7503，美元兌日圓處106.21，歐元回落至1.1812，英鎊企1.3290。金價挫至1,927美元後回升。油價偏軟，布油報44.05美元，紐油見41.25美元。道指期貨升逾50點。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數：美國7月貿易赤字；美國8月ISM服務業指數
●恒生指數跌逾200點後一度倒升近百點，之後回落至兩萬五關爭持，收市報25,007點，跌112點或0.45%。恒生科技指數跌203點或2.57%，收報7,706點。小米集團「染藍」前夕顯著回吐，最多挫8.3%，低見23.55元，收報23.9元，跌7%。阿里巴巴亦跌2.4%，收報284.2元。美團點評跌3.7%；京東集團跌2.6%；騰訊跌2%。https://bit.ly/3hUa5eH
●A股快報：滬綜指收跌19點，創業板指跌0.9%。https://bit.ly/351a5Ws
●中國經濟：財新中國8月服務業PMI跌至54。
●內地網上教育平台「跟誰學」正配合美國證交會調查。
●調查：90%人疫後將繼續網購，最想做的三件事係...
●新股專輯：百勝中國國際配售提早周四截飛。
●【加大依賴】疫後南韓增對華出口，首7月比重升至25.8%。
●【深度解耩】何解近期人民幣升勢轉強？
●【騰訊VS阿里】螞蟻集團擬10月中上市 兩大科企競爭升級。
●全球經貿戰：
-美國或於9月20日公布對微信及TikTok禁令細則。
-傳TikTok潛在買家正與字節跳動討論四種收購選項。
●新冠肺炎：瑞銀料疫苗將推動亞洲貨幣上升3%至4%。
●澳洲7月商品及服務貿易帳順差46億澳元。
●防彈少年團母企擬下月上市，勢膺南韓3年來最巨IPO。
●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY樓書上網。
●中環半山UPPER CENTRAL招租，意向呎租80至100元。
●一田百貨：市民已適應消費新常態，冀今年維持穩步增長。
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