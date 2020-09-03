法國外貿銀行：下半年中資企業海外併購不及往年活躍

法國外貿銀行(Natixis)大中華區高級經濟師徐建煒在電話會議上表示，新冠肺炎疫情令今年上半年環球經濟急速惡化，中國增長放緩且企業盈利水平下降，導致期內中國企業海外併購宗數大幅減少。

亞太區首席經濟師Alicia Garcia Herrero指，從地域分析，歐洲仍然是中資企業最熱門的併購區域，雖然整體交易金額下跌，但交易量卻按年保持平穩。中資企業現時更策略性地併購不同行業，國有企業偏好公共事業、能源、醫療和化學材料，民營企業則偏好消費和資訊科技及工業領域。不過她指出，由於美國封殺中國科技發展，中資企業併購海外科技公司更見困難；消費行業則面對國際企業的激烈競爭。

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