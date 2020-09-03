中銀人壽次季新造保單保費按年挫37%

疫情影響保險業業務。中銀人壽今年上半年新造保單保費約54億元，按年跌25%，單計第2季，新造保單保費按年跌37%。管理層指，新冠肺炎疫情影響下，內地客保單減少近70%，對上半年業務影響甚大，但有信心第3季生意恢復至首季水平。

中銀人壽透露，現時整體保險市場的新造保費按年跌大概44%，其中離岸業務下跌幅度較大，預計內地客業務受到的影響將延續至下半年。該公司執行總裁鄧子平指，內地客戶人數自過去的20%以下，減少至現時約5%，但由於公司以本地客戶為主，故內地客減少的影響在可控範圍內，惟擔心低息環境對保險公司制定產品及管理資產負債表造成挑戰。

中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘表示，現時環境對保險業頗具挑戰，但有信心公司第3季可達到首季成績，即新造標準保費約30多億元水平，坦言冀出現V形反彈。

另外，該公司持續擴大代理人數目，現時已有逾900名，年底目標為1,000名。有見大灣區發展機會，公司將開拓合作夥伴及進行投資，主要集中於養老保健等方面，管理層指會適時作出公布。

－－－－－