聯交所譴責三愛健康集團

聯交所指，該公司曾延遲刊發2015財年及2016財年業績，並因而二度收到由上市科發出的警告信。惟原須於2018年3月底前刊發2017財年業績，再度延遲至2018年4月23日才刊發。及後，該公司再重蹈覆轍，於2019年4月1日開市前才公布截至2018財年業績，較規定期限遲了一日。

值得留意的是，除了2018財年業績外，該公司每次業績延遲均導致股份停牌。該公司表示，其需要更多時間處理核數師提出的若干非經常性及無法預料的審核事宜。審核事宜是導致2017財政年度業績延遲的根本原因。

聯交所指，該公司內部監控不足，包括其辦公室手冊中載有關於財務及會計方面的章節(固定資產管理除外)，但內容過於籠統，無法向該公司相關人員提供任何有意義的指引，用以編備該集團年度審核隨時所需的財務及會計資料，亦沒有進行修訂以解決業績延遲的問題。

同時，該公司並無制度確保核數師提出的任何重大問題，都會上報至少一名相關董事或高級管理層，令有關人士關注留意並討論可能的解決方案；及審核時間表若出現任何嚴重延時將報告予至少一名董事或審核委員會。另外，除中期及年度業績報告外，該公司董事從來沒有收到營運附屬公司的月度或定期管理賬目。只有「重大問題」才要向董事報告，但並沒有就何謂「重大問題」提供指引。

此外，上市委員會認為，相關董事不應只在正式會議上才關注公司事務，而是應該主動關注、大致了解公司業務，並盡快採取措施避免 2017 財政年度業績延遲。雖然董事職務可授權他人處理，但不等同免去相關董事必須確保該公司遵守財務匯報責任的職責。另要求除了洪氏及屠氏外，相關董事須各自完成由香港特許秘書公會、香港董事學會，或上市科許可的其他課程機構所提供有關《上市規則》合規事宜及董事職責的18小時培訓。

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