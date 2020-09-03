港8月工商舖成交量價齊跌　涉額按月挫31%

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，8月份工商舖整體註冊宗數為318宗，按月略減8.6%，金額約31.04億元，按月跌31.4%。

其中，工廈市場錄185宗註冊登記，按月跌約7%，註冊金額約15.38億元，按月跌21.7%。商廈註冊宗數同錄跌幅，8月份報45宗，較7月份減少31.8%，註冊金額約4.42億元，按月跌約42%。

舖位市場是工商舖三板塊中唯一錄得升幅的板塊，8月份錄88宗註冊登記，按月微升約6%，註冊金額約11.24億元，按月大跌37.4%，主要是由於7月份錄得兩宗逾億元商舖註冊登記，推高註冊金額基數所致。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，雖然本港第三波疫情也持續一段時間，但暫時對工商舖的整體註冊宗數未有太大影響，連續3個月錄得超過300宗。「減辣」措施宣布後，部分業主取態仍然審慎，未有因「減辣」而明顯改變態度。新措施雖然對工商舖後市的心理影響正面，但相信實際幫助仍然有限。

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