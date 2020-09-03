調查：疫情影響消費者收入　18至25歲最受累

疫情打擊消費者的收入及就業機會，資訊公司環聯的調查顯示，由於失業率上升、工時缩減，有45%受訪者認為自己在未來4周內無法繳付帳單，其中最擔心無力繳付的是信用卡結欠，其次是房租和個人貸款。

疫情下，消費者財務健康受創，並影響其還款能力。環聯的數據顯示，家庭收入受疫情影響的消費者，較上一輪調查增加3個百分點至71%。其中18至25歲族群的收入受影響最大。消費者的還款能力亦更令人憂慮。有接近一半受訪者認為未來4周內將無法繳付帳單，人數自6月底以來明顯增加了10個百分點。

對此，更多消費者意識到自我信貸管理的重要性，並向財務機構求助。調查結果顯示，不清楚自己的信貸評級的受訪者由42%降至32%。主動查詢還款方案的受影響消費者較上次調查增加10個百分點。

環聯香港區行政總裁林嘉儀(Marie Claire Lim Moore)表示，疫情無疑帶來巨大影響，但有效的信貸教育，讓消費者進一步了解並掌握自己的財政狀況，幫助將疫情的影響減至最低。

自3月以來，環聯就新冠肺炎疫情對全球消費者的財政影響進行調查。是次為環聯在香港的第6期報告，於7月27日的一周內進行，覆蓋1,006名成年受訪者。

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