保誠：逾9成自願醫保客戶選擇靈活計劃

她指出，近半購買自願醫保人士的年齡屆乎21歲至40歲，40歲以上的約佔20%，僅約5%投保人士為60歲以上。

吳詩雅提及，新造保單保費目前受疫情影響下跌，但市場尚算穩定，市民因疫情提升了對健康的關注度，相信大眾對醫療保險及危疾保險仍有一定需求。她對下半年市場持樂觀態度，隨着香港防疫措施收成效，面對面銷售回復後，預料未來幾個月保費可以回升。

保監局容許保險公司遙距銷售自願醫保的措施將於9月底到期，吳氏表示，若保監局延長措施期限，公司會繼續進行遙距銷售。她透露，於疫情高峰期，有約10%的生意額來自遙距銷售，但相信客戶傾向與理財顧問面談，隨疫情緩和，有信心第三季銷售可按季錄得增長。

至於內地市場方面，保監局數據顯示第2季內地客投保額按年跌近9成。吳詩雅回應，邊境限制措施確令內地客源大減，公司表現與市場貼近。她又指，即使在疫情期間，醫保索償個案未與過往有太大差別。

保誠新推出針對中產、高端客戶的自願醫保計劃，客戶可自選切合個人需要的每年自付費，而主要醫療及住院費用均不設個別保障限額。若選擇每年2萬港元自付額，保費會與靈活計劃相若。

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