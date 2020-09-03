【瀕債務違約】老撾外儲跌穿10億美元　起水壩惹禍？

外媒報道，亞洲最貧窮國家之一的老撾受疫情打擊，當地財政危機進一步惡化，評級機構及經濟顧問均警告該國正瀕債務違約。據資料顯示，上一次亞洲國家債務違約是2002年的緬甸。

老撾截至6月底止外匯儲備已跌至8.64億美元，少過直至2024年每年超過10億美元的償債開支。有報道指當地財政部官員已尋求最大債權國中國，就潛在債務重組提供意見，並希望作出一些債權寬免。

評級機構穆迪上月下調老撾的信貸評級，由B3降至Caa2，進一步跌至垃圾級別，前景亦轉為負面，並稱老撾正面臨嚴重的流動性壓力。

分析員亦提到，老撾近年經常透過鄰國泰國進行商業性融資，但今年已未能發債。

在疫情爆發前，評級機構及西方外交官已關注湄公河水力發電項目及由中國支持的高鐵項目，令老撾的債務水平提高。

評級機構惠譽估計，老撾主權債務達126億美元，佔國內生產總值(GDP)約65%，而國營電力公司則負債約80億美元。

在國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行支持下，20國集團(G20)設有一項暫緩貧窮國家償債的計劃，但老撾尚未申請加入。

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