新盤UPDATES：天水圍項目樓書上網　料搶飲9月頭啖湯

九月新盤開售潮一觸即發，發展商爭相籌備推盤搶客，當中天水圍大型項目的樓書已突擊上網，料有機會率先登場搶飲頭啖湯。

●Wetland 3期樓書上網 最細291呎起

今期由4座10層高的低密度住宅大樓組成，合共提供318個住宅單位，當中標準分層單位佔整體約80%，共設有9種戶型，當中一房佔約15%、兩房佔約51%、三房則約34%，同時亦設不少特色戶特色單位。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY樓書上網

多個新盤部署短期開售，據一手銷售資訊網資料，遠中集團位於黃泥涌桂芳街8號的EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，樓書已剛上網，單位實用面積介乎258至428方呎，間隔開放式至一房，料有機會月內公布開價及開售。

yoo 18 BONHAM獲大手客2.5億掃入兩伙複式

股市波動，但豪宅買家仍積極入市掃貨。中原李巍透露，1組香港買家剛以2.5億元，大手購入西半山yoo 18 BONHAM的20至21及22至23兩伙複式大宅，每戶實用面積2,499方呎，合共4,998方呎，平均呎價50,020元，交易並為項目暫錄涉及最大金額個案。

●滿名山連沽兩屋 套現逾1.53億元

●中環半山UPPER CENTRAL招租 意向呎租80至100元

物業UPPER CENTRAL樓高22層，提供82個開放式單位，以及3個兩房單位，部分高層單位享中環及維港景致。

會所Upper Club位於5樓及頂層，5樓會所可作健身室、多功能活動室、休閒閱讀室或私人電影院，頂層則設spa按摩浴池及燒烤聚會空間。

中原李巍表示，項目為港島核心地區罕有全新租盤供應，鄰近中環蘇豪區及蘭桂坊，區內亦有多個大型購物商場，位處中西區傳統名校校網。

參考同樣位於堅道的「本舍」及樓齡8年的「瑧環」，開放式單位實用呎租約80元，UPPER CENTRAL意向呎租約80至100元。

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