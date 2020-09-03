Facebook將在美國大選前一周屏蔽政治廣告

美國11月總統大選在即，社交媒體巨頭Facebook(Fb)宣布將在投票日前一周，屏蔽新的政治廣告和觀點廣告，並刪除有關新冠肺炎和投票方面的明顯錯誤信息。

在上屆美國大選，Fb被指控其收集的個人資料被用作影響選舉結果。

除了新的政治廣告禁令外，Fb表示，它將在最終結果公布之前，標記候選人試圖宣布大選勝利的任何貼文，並會附國家選舉委員會的正式結果連結。

到目前為止，Fb行政總裁朱克伯格一直堅決允許用戶在Fb和Instagram上發布政治廣告，即使政治候選人使用這些廣告來掩蓋或散布錯誤信息。事實上，其他社交媒體如Twitter和Pinterest已經禁止在其服務中投放政治廣告。

此外，Fb還表示，將刪除聲稱如果參與投票會感染新冠肺炎，意圖以阻止人們投票的貼文，同時禁止以廣告形式發布的同類貼文。

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