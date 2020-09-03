樓價UPDATES：沙田第一城本月已暫錄約5宗成交

新界細價樓近日買賣氣氛不俗，指標屋苑沙田第一城連錄交投，本月已暫錄約5宗成交，天水圍栢慧豪園承接力亦見理想，暫已速錄4宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座高層H室，實用面積566方呎，套三房間隔，獲租客以22,800元租入，實用呎租約40.3元，新租客為本區客。

●柴灣杏花邨42座高層5室，實用面積547方呎，兩房兩廳隔，外望樓景，以月租18,800元租出，實用呎租34.4元，業主於2019年6月以900萬元購入，享租金回報率2.5厘。

●天后金龍大廈B座高層5室，實用面積589方呎，三房間隔，望山景，以999萬元易手，實用呎價16,961元，原業主於2010年1月以530萬元買入單位，持貨10年帳面獲利469萬元。

●灣仔熙華大廈A座低層7室，實用面積336方呎，兩房間隔，以606萬元將單位易手，實用呎價18,036元，原業主於2016年3月以490萬元買入，持貨4年帳面獲利116萬元，單位升值24%。

●金鐘星域軒1座中層A室，實用面積約919方呎，套三房連儲物室間隔，近日以2,600萬元沽出，實用呎價約28,292元，屋苑現時有約22個單位放售，叫價由2,200萬元起。

●鴨脷洲海怡半島12座高層D室，實用面積約633方呎，套三房間隔，開價約1,150萬元，議價後以1,070萬元成交，實用呎價約16,904元，新買家為換樓用家。

●赤柱海明山雙號屋，實用面積約1,957方呎，三套房另連工人套房間隔，望海景，日前終以78,000元獲承租，實用呎租約40元，業主於1996年9月以約1,818萬元購入，租金回報率約5厘。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨9月暫4成交，包括3期百老滙街57號低層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，望內街，6月放盤叫價760萬元，鑑於市況反覆，最終調整價格，以743萬元易手，減價17萬，實用呎價約14,540元。

●長沙灣一號·西九龍2座中層D室，四房間隔，實用面積約963方呎，以37,500元放租約兩個月後，獲外區客接洽，議價後減價3,500元或9.3%，以約34,000元成交，實用呎租約35.3元，新租客家為家庭客，睇樓兩次後決定承租。

●大角咀港灣豪庭2座頂層連天台特色戶，實用面積約326方呎，兩房間隔，附天台，以698萬元易手，實用呎價約21,411元，屋苑現時有約9個二手放盤，入場費由約750萬元起。

●尖沙咀匯萃中層C室，實用面積222方呎，開放式間隔，獲本地客以月租12,800元承租，實用呎租57.7元，業主於2015年11月購入上址，當時作價589萬元，租金回報2.6厘。

●啟德嘉匯8月錄得約10宗租務成交，比7月多約一倍，包括1座高層E室，望內園景，兩房間隔，實用面積約453方呎，以19,000元放租近一個月後，接獲區內客洽詢，議價後減租約1,000元，以約18,000元租出，實用呎租約39.7元，新租客為單身男士，睇樓1次後即承租。

●將軍澳MALIBU第6座低層連平台，兩房間隔，實用面積435方呎，連120方呎平台，剛以18,000元租出，實用呎租約41.3元，據了解，業主於2018年3月以743.1萬元購入，租金回報率約2.9厘。

●將軍澳都會駅2座低層B室，實用面積約678方呎，套三房連多用途房間隔，近日由叫價1,050萬元，減至1,043萬元易主，微減約7萬元，實用呎價約15,383元，屋苑現時有約200個單位放售，放盤入場價由800萬元起。

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新界區

●東涌映灣園9月暫錄2宗買賣，其中5座中層H室，實用面積957方呎，套三房間隔，原業主為外籍機師，2009年以395萬元買入單位，兩年前搬離香港，最近見香港疫情嚴重，決定賣樓，叫價930萬元，新近經區內用家議價後，最終共減22萬元或2.4%，以908萬元沽出，實用呎價9,488元。

●東涌藍天海岸1座高層F室，實用面積485方呎，兩房間隔，享山景，單位現時仍有租約，放盤不足1個月，獲買家在不睇樓的情況下承接，原先叫價680萬元，減價20萬元，以660萬元沽出，實用呎價13,608元，新買家為上車客，接受不睇樓下入市。

●馬灣珀麗灣錄9月錄首宗買賣，單位為27座低層F室，實用面積574方呎，兩房間隔享園景，以650萬元易手，實用呎價11,324元，原業主於2006年8月以236萬元買入，持貨14年帳面獲利414萬元或近1.8倍。

●荃灣灣景花園2座高層E室，實用面積約708方呎，套三房間隔，望海景，日前終以19,500元獲承租，實用呎租約28元，項目現時約有8個放租單位，三房單位入場月租最低由17,000元起。

●天水圍栢慧豪園本月速錄4宗買賣，包括1座極高層A室，實用面積597方呎，套三房間隔，獲外區換樓客垂青，叫價760萬元，議價後減至740萬元沽出，實用呎價12,395元。

●屯門金安大廈頂層單位，實用面積約326方呎，原則兩房現改為一房間隔，連天台，望山景，今年5月底開始放盤，原業主叫價468萬元，經議價後減價30萬元或約6.4%，最終以438萬元沽出，實用呎價約13,436元，新買家為區內上車客。

●屯門時代廣B座中層6室，實用面積314方呎，兩房間隔，放盤不足一星期，減價30萬元，以430萬元售出，實用呎價13,694元，稍低於市價。

●粉嶺帝庭軒6座中層B室，實用面積460方呎，兩房間隔，開價約638萬元，議價後以607萬元獲承接，實用呎價13,196元，原業主則於2001年以154萬元購入，持貨19年帳面獲利453萬元離場，單位升值約2.9倍。

●大埔昌運中心3座低層A室，實用面積342方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以510萬元易手，實用呎價14,,912元，新買家為用家，見近日交投轉好，怕遲買會貴，即加快入市。

●沙田御龍山11座低層連平台戶，實用面積544方呎，兩房間隔，連約328方呎平台，放盤時叫價900萬元，最終以875萬元沽出，實用呎價16,085元，新買家為用家，見單位少有放盤，即入市自住。

●沙田欣廷軒2座高層F室，實用面積419方呎，兩房一廳間隔，放盤3星期，原叫價790萬元，減價27萬，終以763萬元成交，實用呎價18,210元。

●沙田晉名峰E座高層C室，實用面積586方呎，兩房間隔，以意頭價888萬元連車位沽，實用呎價15,154元，原業主於2015年1月購入上址，當時作價740萬元連車位，持貨5年多帳面獲利148萬元離場。

●沙田第一城9月暫錄約5宗成交，最新錄得46座低層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，開價530萬元，放盤一天內，議價後以526.5萬元易手，實用呎價17,319元。

●沙田第一城10座中層A室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以710萬元易手，實用呎價15,743元，原業主則於2010年以293萬元購入，持貨10年，是次沽出帳面獲利417萬元離場。

●沙田第一城46座中層A室，實用面積284方呎，兩房改一房間隔，座向東北，放盤原叫價548萬元，減價14.2萬元或2.6%，獲買家以533.8萬元承接，實用呎價18,796元，原業主於2015年1月購入，當時作價368萬元，持貨逾5年帳面獲利165.8萬元，期內升值約45%。

●沙田帝堡城3座中層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，開價約880萬元，議價後以800萬元易手，實用呎價約14,625元，新買家為用家，原業主持貨約11年，帳面獲利約505萬元，單位升值約171%。

●馬鞍山迎海．駿岸6座高層G室，實用面積約551方呎，兩房連儲物房間隔，享海景，上月叫價約980萬元放售，因有租客居住而未開放睇樓，惟仍吸引外區用家洽購，經議價後終以962萬元成交，實用呎價約17,459元。

●馬鞍山聽濤雅苑3座中層G室，實用面積約788方呎，套三房連儲物房間隔，上月開價約1,100萬元放售，獲區內上車客垂青，睇樓2次即決定入市，雙方經數度議價後以955萬元成交，實用呎價約12,119元。

●馬鞍山翠擁華庭10座中層C室，實用面積約765方呎，套三房連工人套房間隔，享山景，早前叫價約960萬元放售，因間隔實用，加上鄰近港鐵站，交通便利，吸引外區換樓客洽商承接，雙方經議價後，終以948萬元成交，實用呎價約12,392元。

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