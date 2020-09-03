科企數據中心湧愛爾蘭　Apple風力發電解能源危機

處於中美漩渦中心的社交媒體TikTok未停止發展步伐，該公司上月宣布將投資5億美元在愛爾蘭建立一個數據中心。隨着多家科技巨頭計劃將數據中心帶到愛爾蘭，這個新興行業也對當地帶來新的挑戰。

數據中心經常引起關注是能源使用問題，因為它安裝耗用大量能源的伺服器和冷卻系統，並進行24/7全天候運作。

根據電網營運商EirGrid的一份報告，數據中心將對愛爾蘭的電力供應提出更高的要求，通常需要「與大城鎮相同的能源量」。該公司預測，到了2028年數據中心將佔愛爾蘭電力需求的29%。

事實上，科技巨頭已經感受到了投資可再生能源的壓力，並為更廣泛的行業設定了更好的標準。上個月，亞馬遜和Facebook分別與愛爾蘭的風電場達成了交易。

此外，蘋果公司(Apple Inc.)正投資建設兩個世界上最大的陸上風力發電廠，其位於丹麥的風力發電廠的動力將支持Apple在丹麥維堡的數據中心。維堡中心支持Apple的關鍵產品，包括App Store，Apple Music，iMessage和Siri。Apple7月表示，將其目標擴展到2030年使其製造和供應鏈完全實現碳中性。

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