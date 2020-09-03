【悲情樓市】減辣無用！康怡罕有複式賣平13%　街舖低市價兩成沽

新冠肺炎疫情緩和，加上二手業主肯減價，帶動九月份藍籌屋苑連環錄得成交。鰂魚涌康怡花園罕有複式單位，劈價約300萬元，以1,846.8萬元易手，較銀行估價低近13%。

中原楊文傑稱，康怡花園錄得今年第二宗複式戶成交，該單位為G座頂層，實用面積1,091方呎，套三房加工人套房間隔，望山景及會所景，以2,150萬元放售僅約一星期，再減價303.2萬元後，獲換樓客承接，呎價約16,928元。

據了解，有銀行對上址估價逾2,100萬元。撇除內部轉讓，同屋苑對上一宗複式戶成交，為同座一個實用面積760方呎單位，今年初售1,399萬元，呎價18,408元，是次成交呎價屬兩年前水平。

事實上，減價盤有一定承接力，美聯林潤強透露，鴨脷洲海怡半島本月錄首宗買賣，單位為12座高層D室，套三房間隔，實用面積約633方呎，降價80萬元後，獲換樓客以1,070萬元購入，呎價約16,904元。

中原陳旭明則稱，東涌映灣園5座中層H室，實用面積957方呎套三房戶，原業主為外籍機師，2009年購入上址，兩年前搬離香港。直至香港疫情嚴重，決定賣樓，並減價22萬元，以908萬元沽出單位，呎價9,488元，屋苑本月已錄至少兩宗成交。

荔枝角美孚新邨向來以用家主導。美聯吳志輝表示，項目自上月中開始，成交顯著向上，9月已錄4宗，包括3期百老滙街57號低層B室，實用面積511方呎，六月放盤叫價760萬元，剛以743萬元易手，呎價約14,540元。他認為，撤辣可刺激投資者入市意欲，放盤增加，客源更多元化，樓市成交同時向上。

上月政府為工商物業「減辣」，惟相關冧價成交不絕。佐敦白加士街29至31號地下A舖，大幅劈價近四成易手，成交價約2,200萬港元，低市價約兩成，租金回報率高達3.7%。該商舖建築面積約800方呎，租客為食肆，原業主叫價約3,600萬元，現減價約1,400萬元賣出。

原業主於1978年斥逾55.74萬元買入上述舖位，持貨約42年，物業升值約38倍。該舖現時月租約6.75萬元，租期至2021年11月中。不過，由於疫情關係，租金暫減至4.2萬元，回報率約2.3%。

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