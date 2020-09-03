恐慌再現！道指插800點　科技股冧半成

恐慌再現，美股大冧市！道指一度插逾800點，目前報28,337點，跌762點或2.62%；標指報3,458點，跌122點或3.41%；納指報11,456點，跌599點或4.97%。

科技股全面「散水」，蘋果公司冧7%；亞馬遜跌4.73%。Tesla目前大跌7%。

【22:56】美股出現近月較大調整，道指跌幅擴大至逾300點或1.08%，報28,786點；標指報3,511點，跌69點或1.95%；科技股一瀉如注，納指報11,630點，跌426點或3.53%。

蘋果公司冧近5%；亞馬遜跌4%。

【22:24】周三美股再創新高，惟周四早市掉頭向下，當中道指報28,963點，跌137點或0.47%；標指報3,538點，跌42點或1.19%；納指報11,759點，跌297點或2.47%。

港股期指夜市跟隨外圍下挫，目前報24,798點，跌126點，低水210點。

科技股有散水迹象，蘋果公司股價下跌超過3%。Facebook、亞馬遜和Google母公司Alphabet均下跌至少1.7%。微軟下跌了2.5%。Netflix下跌了0.9%。

美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數由前一周的100.6萬人，至降至88.1萬人，好過預期95萬人，而截至8月22日止一周，持續申領救濟人數由前一周的1,453.5萬人降至1,325.4萬人，亦低過預期1,400萬人。

【21:30】美股道指周三(2日)勁升454點，突破29,000點後，周四(3日)早段於出現調整，低開50點，報29,050點，標指及以科技股為主的納指均從紀錄高位回落，分別跌21點及194點，報3,559點及11,861點。

個股消息方面，電動車生產商特斯拉(Tesla)遭主要獨立股東大手減持，股價周三曾瀉14.72%後，周四早段再挫7.01%，報415.99美元。

Facebook宣布在美國大選前一周屏蔽政治廣告，股價早段跌1.85%至296.9美元，其他重磅科技股亦受壓，亞馬遜跌1.46%，至3,479.87美元，蘋果公司(Apple Inc.)跌2.52%至128.09美元。

在經濟欠佳情況下，愈來愈多投資者擔心美股高處不勝寒，尤其是散戶炒風熾熱。AllianceBernstein美國增長股票主管Jim Tierney直言，從基本因素角度，科技股爆升並不合理，顯示由一些實質以外的因素驅動。

以技術分析而言，標指目前較200天平均線大幅高出15%，反映近期持續升勢，回溯2018年1月類似情況，標指之前出現技術性調整。另外，標指的14天相對強弱指數(RSI)升越80，創3年新高，並遠高過70視為超買的水平。

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