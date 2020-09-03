【財經評論】港經濟長期積弱　貨幣基礎存隱患

受貿易戰及新冠肺炎疫情雙重打擊，香港經濟仍在尋底。八月份的私營景氣低迷，若非期間動用公帑援困，情況更壞。天災人禍，經濟長期積弱，競爭力受損，國際化褪色，疫後的翻身戰路難行。更令人擔心的是，美國視削弱香港金融中心為打擊中國的重要戰略，香港經濟再差下去，必損及港元貨幣穩定基礎，後患無窮！

本來預期下半年經濟復甦，因為港府防疫不力引爆第三波疫情而無法實現。禁聚令等防疫措施進一步收緊，大大影響經濟活動。八月份香港採購經理指數（PMI）持續處於盛衰分界線之下，零售及飲食等行業打擊尤大。

在考慮到政府財政之下，未來再推出大規模紓困措施的空間已收窄，若需求面不振，只怕年底前企業結業潮及裁員潮將會加劇。港府宜因應資源調整策略，針對受較大影響的行業作重點紓困，並設法在防疫及經濟兩者取得平衡，盡快讓經濟活動恢復正常，否則家庭手停口停百事哀，如何捱過這個經濟低谷，實乃疑問！

內地經濟逐步復甦，且不斷有中資巨企來港上市，暫時支持着香港的金融業。之不過，美國總統特朗普刻意在大選前讓美股飛天，以營造景氣來爭取選票，只怕大選後美股難逃一劫。港股獨靠資本市場泡沫維持景氣同樣難長久，市況隨時大逆轉，衝擊金融市場穩定。

金融市場有起有落，穩定經濟還靠需求恢復。可如今香港處於中美之爭的夾縫中，港資與外資都怕成為「炮灰」，減少甚至撤離在香港的投資，人才亦隨之而去，競爭力每況愈下。僅靠中資獨撐，香港還是昔日的國際都會嗎？

美國視中國為敵人，不會因總統換人而改變。中美金融戰，開弓沒有回頭箭。香港金融中心是美國要重點打擊的對象，制裁一招已出，若然這位美國狂人總統不惜自損八百亦要殺敵一千，去到限制香港兌換美元的超級「核」選擇，將足以摧毀香港的金融、航運及貿易物流業，並觸發大規模的資本外逃。

本來，外部因素難以預料，只有做好本分，守好龍門。偏偏一班廢官管治沒寸進，百事不成，防疫失敗令經濟弄得七勞八傷，信心低迷，已削弱貨幣穩定基礎。實體經濟景氣無法跟上，政府財赤惡化，當全球金融市場再現極端波動，港元聯繫匯率實非牢不可破！

香江百年繁華，回歸本是美事，偏偏歷屆港府所託非人，有破壞冇建設，如今落得一座危城，叫港人情何以堪？

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