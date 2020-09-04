東方日報B1：禁聚令重創零售餐飲 港營商環境再惡化

本地新冠肺炎疫情上月再度惡化，令香港企業的營商環境轉差。市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，8月份香港採購經理指數(PMI)由7月份的44.5降至44，反映私營經濟的景氣度轉弱。雖然本地疫情近日開始受控，但業界的悲觀情緒未有改變。

亞洲其他地區方面，8月新加坡PMI同樣再度惡化，由7月所創的五個月高位45.6，急降至43.6。反而8月印度服務業PMI錄41.8，較7月時的34.2大幅反彈；綜合PMI亦由7月份的37.2，急升至46，反映印度的營商環境進一步改善，直指50盛衰分界線。

IHS Markeit首席經濟師Bernard Aw表示，上月香港私營經濟因社交距離限制措施進一步收緊而受打擊，當中以零售、娛樂及餐飲業最受影響。

業務活動量與新增訂單量的跌幅擴大，導致業界對第三季經濟下滑的幅度憂慮更深。企業亦關注中美貿易爭端、客戶消費愈見審慎、企業破產等事宜，繼續看淡未來一年的經營前景。鑑於私營企業持續產能過剩，因此勞工市場於未來數月將仍受壓。

市場需求進一步疲弱，衝擊企業對業務前景的信心。8月份企業新接的業務量呈五月以來的最大跌幅，本地與外銷市場同時轉差，來自中國等海外市場的新增銷售額跌幅明顯。此外，企業進一步削減採購活動，轉而取用現有庫存來應付訂單。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷預期，未來數月香港PMI較大機會徘徊在45至50水平，難言樂觀，除因疫情和防疫措施影響，亦因海外需求尚未快速恢復。

中長期而言，香港亦要面對地緣政治壓力，或影響營商信心。至於經濟結構與香港相似的新加坡，有一些香港沒有的行業如煉油、化工，但經濟同樣較受外地市場需求影響。

香港玩具協會榮譽主席湯誠正表示，今年3至5月期間，全世界很多地區因應疫情嚴峻而封關，其後陸續解封，玩具業的訂單由6月份開始有增長，客戶開始追加聖誕訂單。

不過到目前為止，業界的生意額相比去年同期還相距一截，年內整體訂單量按年下跌一成半至兩成。他預料年尾會有好轉，全年訂單約下跌一成至一成半，但相信未來三個月繼續受疫情影響，且營商環境是否有改善不能單看三個月，仍需視乎明年前景如何。

他補充，除疫情外，中美貿易戰持續將為主要在中國生產的廠商帶來政治危機，商會鼓勵廠商拓展自家品牌，以及發展中國及東南亞市場等。

美國市場方面，即使受美國總統大選及疫情影響，美股依然持續增長，期望當地的疫情受控後，可帶動明年環球經濟慢慢復甦。

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