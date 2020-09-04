美股收市：科技股「散水」　道指急挫807點

科技股全面「散水」，拖累美股周四(3日)急挫。道指最多曾跌1,025點，收報28,292點，跌807點或2.78%；標指收報3,455點，跌125點或3.51%；納指收報11,458點，跌598點或4.96%。

大型科技股全線下挫，蘋果公司急跌8.01%，收報120.88美元；亞馬遜收跌4.63%；Facebook和Netflix分別收跌3.76%和4.9%。

美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數由前一周的100.6萬人，至降至88.1萬人，好過預期95萬人，而截至8月22日止一周，持續申領救濟人數由前一周的1,453.5萬人降至1,325.4萬人，亦低過預期1,400萬人。

在經濟欠佳情況下，愈來愈多投資者擔心美股高處不勝寒，尤其是散戶炒風熾熱。AllianceBernstein美國增長股票主管Jim Tierney直言，從基本因素角度，科技股爆升並不合理，顯示由一些實質以外的因素驅動。

以技術分析而言，標指目前較200天平均線大幅高出15%，反映近期持續升勢，回溯2018年1月類似情況，標指之前出現技術性調整。另外，標指的14天相對強弱指數(RSI)升越80，創3年新高，並遠高過70視為超買的水平。

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