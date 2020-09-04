調查指美國小企業招聘意欲正在回升

外媒報道，雖然新冠肺炎疫情持續，經濟前景仍存不確定性，但有調查顯示美國中小企的招聘意欲正在回升。

美國全國獨立企業聯合會(NFIB)周四(3日)表示，有淨21%的小企業計劃在8月份增加員工，比7月提高3個百分點，並且是連續第4個月上升。約33%的小企業表示，他們有未能立即填補的空缺職位，這是3月以來的最高水平。

NFIB首席經濟學家William Dunkelberg認為，小型企業勞動力市場正在復甦並朝着正確的方向發展，但仍然存在不確定性，因為許多小型企業都在期待額外的財政援助。

在勞動力市場整體就業遠低於危機前水平的背景下，該項調查為市場帶來了一些希望。不過，美國國會議員們在為失業人員和小企業提供進一步的財政救濟方面仍然停滯不前，而財政援助減少可能會抑制就業增長。

NFIB調查結果顯示，有淨18%的小企業表示，他們在8月提高了薪酬水平，比前一個月提高了3個百分點，但遠低於疫情爆發和經濟停擺之前36%的水平。

－－－－－