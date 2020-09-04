金價睇升　黃金基金有「錢」途

國際金價早前創出每安士2,075美元的歷史新高，近日依然高企於1,900美元以上，年內累升近30%，不少黃金基金更跑贏大市，年內累升逾40%。

今年有多項利好因素支撐金價。致富財富管理部總經理張德明表示，新冠肺炎疫情在全球肆虐，導致經濟活動停頓、消費受累，增加企業倒閉和債務違約的風險，黃金再度發揮傳統避險工具的角色，吸引資金流入。

此外，各國央行為挽救經濟，相繼推出寬鬆貨幣政策，包括美國聯儲局推出無限量化寬鬆，市場預期美息低企的情況至少維持至2022年，甚至2025年。投資者憂慮低息環境引致通脹上升、貨幣貶值，轉而追捧可以分散風險甚或可代替美元的資產。再者，當投資其他資產的利息收入下降，投資本身不會產生利息的黃金，機會成本亦變相減低，令黃金投資更加吸引。

他續指，地緣政治風險上升，中美緊張關係升溫，並由貿易戰提升至國家安全層面。在「盛世古董，亂世黃金」的投資智慧下，加上就算有疫苗出現，也不知道經濟活動何時可重返疫情爆發前，市場預期金價續會高企。多間大行近日把國際金價在未來一年至一年半的目標價預測，上調至每安士2,300至3,000美元。

黃金基金是捕捉金價上升的投資工具之一。過往數據顯示，黃金基金一般可在金價上升時有較大的升幅。舉例致富基金平台上其中一隻黃金基金，去年升逾48%，截至上月中的年內升幅亦有40%，跑贏現貨黃金和多隻在港上市金礦股的同期表現，惟要注意，黃金基金在市場調整時跌幅普遍也會較大，投資前應先了解清楚風險。

客戶現可透過「致富通」應用程式或致富網頁，靈活投資基金。由即日起至2020年9月30日，基金最低認購金額5,000港元或700美元，另透過「致富通」手機應用程式申請網上基金認購，享有$0認購費優惠。