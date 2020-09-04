疫情刺激快遞需求！FedEx擬招聘7萬季節性職位

外媒報道，聯邦快遞(FedEx)計劃招聘約7萬名季節性工人，在假日季滿足預計將是史無前例的包裹投遞需求，比去年旺季增聘27%。

由於新冠肺炎疫情持續，更多消費者傾向網購商品，因此FedEx已經增加了數千個就業職位，以應付快遞量增加。在截至5月份的財季，聯邦快遞美國地面投遞量較上年同期增長了20%。該公司在8月結束的第一財季可能會達到或超過這個水平。

為了滿足需求，聯邦快遞還將在9月中旬之前將周日送貨服務的適用範圍擴大到全美95%的人口。該公司還建立了更多自動分揀中心，並增加了處理超大包裹的能力。

FedEx營運總監Raj Subramaniam在周四一份聲明中說：「這些戰略投資將有助於更好地支持預計將是空前的假日快遞季。」

聯邦快遞和同業UPS都受益於消費者更多在網上訂購商品，推動聯邦快遞股價今年截至周三(2日)累計上漲51%、UPS累漲42%，跑贏標普500指數同期累計上漲11%。若能保住這個漲幅，將是兩家公司2013年以來最大年度升幅。

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